مسئول أمريكي: إيران تدعم الحوثيين وتطيل أمد الأزمة السورية

اتهم قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الخميس، بأنها تعبث بأمن الملاحة البحرية عبر زرع الألغام، وبدعم الحوثيين الذين يطلقون صواريخ على أهداف مدنية في السعودية.



ووفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، أكد فوتيل، أن تركيز بلاده الآن ينصب على فضح أنشطة إيران، التى وصفها بأنها أكبر مزعزع للاستقرار في المنطقة.



وبشأن التعاون مع روسيا، قال الجنرال الأمريكي: "ليس لدينا تعليمات جديدة بشأن التنسيق مع روسيا في سوريا وننسق لتفادي الصدام"، ولكنه اتهم إيران بأنها تطيل أمد النزاع في سوريا وتهدد دول الجوار السوري.