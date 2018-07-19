ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أمريكي: إيران تدعم الحوثيين وتطيل أمد الأزمة السورية

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:08 م
صدى البلد
شادي عبدالله
اتهم قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الخميس، بأنها تعبث بأمن الملاحة البحرية عبر زرع الألغام، وبدعم الحوثيين الذين يطلقون صواريخ على أهداف مدنية في السعودية.

ووفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، أكد فوتيل، أن تركيز بلاده الآن ينصب على فضح أنشطة إيران، التى وصفها بأنها أكبر مزعزع للاستقرار في المنطقة.

وبشأن التعاون مع روسيا، قال الجنرال الأمريكي: "ليس لدينا تعليمات جديدة بشأن التنسيق مع روسيا في سوريا وننسق لتفادي الصدام"، ولكنه اتهم إيران بأنها تطيل أمد النزاع في سوريا وتهدد دول الجوار السوري.

ترشيحاتنا

شعبة الدخان تكشف حقيقة إنتاج سجائر لمحدودي الدخل

بث مباشر.. نقل تابوت الإسكندرية لمنطقة آثار مصطفى كامل

كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

جهاد جريشة يكشف موقفه من العرض الصيني

تعرف على أنواع الحج " الإفراد والقران والتمتع "

مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك .. تعرف عليها

شاهد.. محمد صلاح يشارك جمهوره بصورة جديدة من إجازته

5 أحداث تهز الوسط الفني خلال الأسبوع.. طلاق مي سليم من وليد فواز الأبرز.. واعتذار رحمة حسن عن الظهور عارية يثير الجدل

شاهد... أول ظهور لطليقة معز مسعود بعد زواجه من شيري عادل

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

كريستيانو رونالدو يتخذ خطوة حاسمة في قضية التهرب الضريبي

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

سوسن عز العرب: نهضة القاهرة لابد أن تولد من خلال مبدعين.. فيديو
شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم
بث مباشر.. نقل تابوت الإسكندرية لمنطقة آثار مصطفى كامل
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للخرطوم
بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى السودان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟