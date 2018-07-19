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تعليم

وزير التعليم: أدخلنا شبكات فايبر في 250 مدرسة خلال أسبوع

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:57 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لتجهيزات المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد وتطبيق نظام التعليم الجديد، فإن الوزارة تعمل في هذا الإطار بالتعاون مع أجهزة الدولة على توفير (750) ألف تابلت على أعلى مستوى من المواصفات والجودة.

وقال الوزير خلال اجتماعه بمديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري مجالس الأمناء، ومنسقى المحافظات؛ : قامت وزارة الاتصالات بإدخال شبكات الفايبر فى (250) مدرسة خلال أسبوع واحد، والمستهدف الوصول لـ (3000) مدرسة في أول سبتمبر القادم، كما يتم العمل على إضافة شاشات داخلية فى الفصول.

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