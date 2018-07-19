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أخبار العالم

نجاح تجربة إطلاق صاروخ وكبسولة إنقاذ فضائية غرب تكساس

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:58 م
كبسولة إنقاذ فضائية
كبسولة إنقاذ فضائية
أ ش أ
أطلقت شركة جيف بيزوس "بلو أوريجن" كبسولة فضائية إلى مدار عال غير مسبوق بواسطة صاروخ جديد تم إطلاقه من غرب ولاية تكساس الأمريكية يضع الكبسولة على ارتفاع 119 كيلومترا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم "الخميس" أن هذه الرحلة الفضائية التجريبية لإطلاق الصاروخ "شيبرد"، تهدف إلى إنشاء نظام أمان لإنقاذ حياة رواد وسياح الفضاء عند الضرورة في المستقبل.

وأضافت أن الصاروخ والكبسولة قد عادا إلى الأرض بسلام بعد رحلة ناجحة استغرقت 11 دقيقة فقط.

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