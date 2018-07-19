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محافظات

زفة بلدى لـ الحاجة سعدية عقب خروجها من النيابة ووصولها للمنزل

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:53 م
صدى البلد
همت الحسينى
زف أهالى قرية درين الحاجة سعدية إلى منزلها عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنها من نيابة المنصورة حيث انطلقت الأغانى الشعبية بالقرية وسط فرحة عارمة من الأهالى.

وأكدت الحاجة سعدية أنها لا تصدق الآن وجودها بين أبنائها وأحفادها، كما قام عدد من أبناء قرى تيره ومدينة نبروه بالتواجد بقرية درين لمشاركة أهل القرية فرحتهم بعودة الحاجة سعدية.

وكانت الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة عادت من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات، بعد أربعة أشهر تحت التحفظ فى المملكة العربية السعودية ووصلت إلى مسقط رأسها صباح اليوم وسط حفاوة واستقبال كبير من أهالى القرية.
زفة بلدى لـ الحاجة سعدية عقب خروجها من النيابة ووصولها للمنزل
زفة بلدى لـ الحاجة سعدية عقب خروجها من النيابة ووصولها للمنزل
زفة بلدى لـ الحاجة سعدية عقب خروجها من النيابة ووصولها للمنزل
زفة بلدى لـ الحاجة سعدية عقب خروجها من النيابة ووصولها للمنزل

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