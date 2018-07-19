كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن واقعة غريبة كان بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.



وأكدت صحيفة "ذا صن"، أن رونالدو منح بقشيش بقيمة 18 ألف جنيه إسترليني في أحد فنادق اليونان التي أمضى فيها فترة عطلته بالأسابيع الأخيرة قبل الانتقال الي نادي السيدة العجوز.



واشترط لاعب النادي الملكي السابق عند ترك البقشيش أن يتم توزيعه على خمسة عمال فقط في الفندق، وهم الذين قاموا بالاهتمام بطلباته وطلبات أسرته.



والتقي افضل لاعب في العالم، رئيس نادي يوفنتوس أندريبا أنيلي في ذلك المنتجع أثناء فترة المفاوضات بين يوفنتوس وريال مدريد على انتقاله لصفوف السيدة العجوز.



جدير بالذكر ان النجم البرتغالي كان أتم صفقة انتقاله من صفوف ريال مدريد لصفوف فريق يوفنتوس مقابل حوالي 100 مليون يورو و12 مليونا إضافية يدفعها الفريق الإيطالي لفرقه السابقة.