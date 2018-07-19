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ديني

دار الإفتاء: أضرار السجائر في المال والعافية تكفي لتحريمها

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:33 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، إن السجائر حرام شرعا، وأضرارها بالمال دون العافية يكفي في تحريمها، مشيرا إلى أن السجائر عادة سيئة تسبب الكثير من الأمراض.

وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن البقالين الذين يبيعون السجائر لابد وأن يفصلوا ميزانية المال الذى يشترون ويبيعون به السجائر عن باقى المال الذى يبيعون به الأشياء الأخرى، لأن به شبهة حرام".

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