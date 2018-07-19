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رياضة

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الجونة الودية التي تقام اليوم على ملعب التتش استعدادًا للموسم الجديد ومواجهة تاونشيب البُتسواني؛ في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمي، شريف إكرامي.
في خط الدفاع؛ محمد نجيب، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وصبري رحيل.
في خط الوسط؛ أحمد حمدي، وهشام محمد، ومحمد شريف، وإسلام محارب، وأكرم توفيق.
في خط الهجوم؛ مروان محسن.

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