ضبط هارب من المؤبد في بني سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف من القاء القبض علي متهم هارب من سجن الفيوم أثناء احداث ثورة 25 يناير في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.



كان الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن تلقي معلومات تفيد تردد المتهم الهارب محمد زايد علي منزله بقرية" العجرة" بمركز الفشن، هارب من سجن الفيوم أثناء أحداث ثورة 25 يناير في حكم قضائي صادر ضدة بالسجن المؤبد في جريمة قتل عمد.



وعلي الفور تم إخطار العقيد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف والذي امر بسرعة ضبطه قاد النقباء احمد مشرف وعمرو حسونه ومسعد ذكي معاونوا مباحث الفشن حملة الي منزل المتهم، حيث تم ضبطه داخل منزلة وتم التحفظ عليه واقتيادة الي مركز شرطة الفشن تمهيدا لترحيله الي سجن الفيوم لتنفيذ عقوبة الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.