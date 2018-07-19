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تعليم

وزير التعليم: اختبارات صحية ونفسية لمعلمي المدارس اليابانية

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:01 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مقابلات معلمي المدارس المصرية اليابانية تجرى الآن على أكمل وجه، استعدادا لبدء تشغيل هذه المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الوزير خلال لقائه بمديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري مجالس الأمناء، ومنسقى المحافظات: لقد تقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية 3000 معلم، مشيرًا إلى أنه سيتم التصفية إلى عدد 1250 معلما، وسيتم إجراء اختبارات صحية ونفسية للمعلمين المتقدمين.

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