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أخبار العالم

متظاهرون يعترضون موكب رئيس الوزراء المجري في إسرائيل.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:18 م
صدى البلد
عرفة البنداري
اعترض متظاهرون، مساء اليوم الخميس، موكب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عقب زيارته لمتحف المحرقة "ياد فاشيم".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "في كل مدينة يوجد يد فاشيم"، فيما نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لاعتراض المتظاهرين موكب رئيس الوزراء المجري.

ووصل أوربان إلى إسرائيل مساء أمس في زيارة مثيرة للجدل، خاصة بعد مواقف سابقة له اعتبرها اليهود بمثابة معاداة للسامية. 

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