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رياضة

مدافع نابولي: انضمام رونالدو وأنشيلوتي سيشعل الكالتشيو

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
أعرب المُدافع الدولي الألباني "السيد هيساج" لاعب نادي نابولي الإيطالي، عن سعادته بتعاقد نادي يوفنتوس مع "كريستيانو رونالدو" نجم نادي ريال مدريد بالإضافة لـأنشيلوتي مدرب نابولي الجديد.

وقال هيساج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "رونالدو في يوفنتوس، وأنشيلوتي في نابولي، الكالتشيو سيشهد معركة جميلة".

وواصل: "هناك أيضًا إنتر ميلان وأندية أخرى تستعد جيدًا، سيكون موسم الدوري الذي سيشاهده الجميع وسنقاتل على كل المسابقات التي سنشارك بها، ثم سنرى كيف سننهي الموسم".

واختتم: "أنشيلوتي لديه أفكاره الخاصة، ونحن نريد التطور معه، وسنقدم كل شيء معه، وأنا تحت تصرف المدرب في أي مركز يريدني أن ألعب به".

جدير بالذكر أن "رونالدو" قرر ترك اللوس بلانكوس، لينضم ليوفنتوس مقابل 117 مليون يورو وبراتب سنوي قدره 30 مليون يورو؛ لينهي مسيرة مع النادي الملكي دامت لتسع سنوات.

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