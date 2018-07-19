محكمة القاهرة الجديدة تخلي سبيل بشير التابعي

قررت قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفى المحامي العام الاول، إخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق بشير التابعى ومدير إحدى الشركات لإدارة الأندية واثنين آخرين بعد توجيه اتهامات لهم بنشوب مشاجرة بسبب الخلاف على إدارة أحد النوادى داخل كومباوند.



وكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بحبسهم جميعًا 4 ايام على ذمة التحقيقات منذ أيام وبعرضهم علي قاضي المعارضات تم اخلاء سبيلهم بعد التصالح فيما بينهم.



وتبين من التحقيقات أن بشير التابعى مقيم داخل كومباوند في القطامية ونشب خلاف بينه وأحد مديرى الشركات لإدارة النوادى واستعان كل منهما ببودى جاردات، نشبت على أثرها مشاجرة بينهم مما أدى إلى ترويع المواطنين داخل الكومباوند وإصابة بعضهم.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص يقطن فى الكومباوند بوجود مشاجرة بين المتهمين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وألقت القبض عليهم، وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها السابق.