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ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من رابطة خريجي الأزهر بليبيا

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:10 م
مفتي الجمهورية خلال
مفتي الجمهورية خلال استقباله وفد خريجي الازهر من ليبيا
محمد شحتة
استقبل الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية – وفدًا من رابطة خريجى الأزهر في ليبيا لبحث تعزيز سبل التعاون الديني.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية - الليبية، وأهمية التعاون الدائم بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات، خاصة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

واستعرض فضيلة المفتي إدارات الدار ومراكزها البحثية المختلفة وما تقوم به من مهام لبيان الحكم الشرعي، وعلى رأسها إدارات الفتوى الشفوية، الهاتفية، الإلكترونية، المكتوبة، وكذلك إدارة الحساب الشرعي، وإدارة التدريب التي تقوم بمهمة تدريب المفتين من مختلف بلدان العالم.

كما استعرض فضيلة المفتي مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال تفنيد تلك الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم التي تستغلها الجماعات الإرهابية للتغرير بالشباب.

ووجَّه فضيلته نصيحة للوفد بضرورة توعية الناس بخطر الأفكار المتطرفة وضرورة نشر المنهج الوسطي في ليبيا، مبديًا استعداد الدار الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي اللازم.

من جانبه أشاد الوفد الليبي بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب ومحاربة فوضى الفتاوى وإظهار صحيح الدين.

وأشار الوفد إلى انتشار الجماعات المتطرفة مؤخرًا في ليبيا مما يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين وتفكيك هذا الفكر الهدام. وأخيرًا أبدى الوفد تطلعه إلى للاستفادة من تجربة وخبرات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب.

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