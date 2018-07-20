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ثقافة

بيت المسرح يقدم 4 عروض مجانا في المهرجان القومي اليوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:08 ص
صدى البلد
طارق موسى
يشارك البيت الفني للمسرح هذا العام ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بـ8 عروض مسرحية داخل المسابقة الرسمية، من إنتاج فرق الكوميدي والغد والطليعة والشباب والقومي للأطفال، يعرض كل عرض منهم يومين بالمجان وذلك طبقا للائحة المهرجان.

يُعرض أول وثاني أيام المهرجان الجمعة و السبت 20، 21 يوليو الجاري 4 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح و هم " الساعة الأخيرة" من إنتاج فرقة مسرح الغد و هو يتناول الساعة الأخيرة في حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين ، و بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب ، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى و من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

وتقدم فرقة المسرح الكوميدي "كوميديا البؤساء" العرض كوميدي غنائي استعراضي يدور حول حياة جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وعانى أيضا بعد خروجه منه، بطولة رنا سماحة ،محمود عزت ، رامى الطمبارى ، محمد عبده، عمرو كمال بدير ، إيهاب الزناتى ، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى ، استعراضات رشا مجدى، أشعار أحمد حسن رؤوف ،مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى ،تأليف وإخراج مروة رضوان، و يعرض في تمام العاشرة مساء على مسرح ميامي.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم " يوم معتدل جدا" هو نتاج ورشة الارتجال التى نظمتها الفرقة قبل 6 أشهر بإشراف المخرج سامح بسيوني ، العرض تأليف سامح عثمان و سامح بسيوني، إخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية و مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، أشعار سامح عثمان، ألحان كريم عرفة، أزياء ميما محمد، ديكور وائل عبد الله، فى تمام الثامنة مساء على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

إضافة الى عرض "سنووايت" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "تدور حول قصة سنووايت والأقزام السبعة الشهيرة، من بطولة مروة عبدالمنعم، مصطفى حجاج، سيد جبر،عايدة فهمي، أغانى خالد الشيبانى، أزياء هالة زهوى، ديكور حازم شبل،و من إخراج محسن رزق، في تمام السادسة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

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