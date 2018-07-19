باسكال مشعلاني تطرح كليب بخاف أعشقك عبر يوتيوب.. فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كليبها الجديد "بخاف أعشقك" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أيام من طرح أغنية الألبوم وحققت 35 ألف مشاهدة في يومين.



كليب "بخاف أعشقك" من إنتاج: لايف ستايلز ستوديز، إخراج: فادي حداد، كلمات: مارون روحانا، ألحان: ملحم أبو شديد، توزيع: ملحم أبو شديد وروبير الأسعد، ميكس وماستر: جوزيف كرم، استديو: ملحم أبو شديد.



يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني ألبوم "حبي مش حكي" أواخر العام الماضي، ويحتوي على 9 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحّنين والموزعين، منهم نادر عبد الله ملحم بو شديد، ووائل الأشقر، ومنير بو عساف، وإيهاب عبدو، وعادل رفول، وحسين خليفة، ومحمد راجح، ومحمد عبية.