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أخبار البلد

الزراعة: البيئة مسئولة عن التعامل مع الثعابين.. والأمر تم تهويله

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:23 م
ثعابين
ثعابين
جمال صلاح الدين
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المسئول عن التعامل مع ظهور الثعابين هي وزارة البيئة وليست الزراعة، مؤكدا أنه لا توجد أزمة فى انتشار ثعابين وما يحدث طبيعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث ان الأمر يتم تهويله.

وأضاف عبد الدايم، لـ"صدى البلد"، انه لا يمكن ان نشن حملة للتخلص من كل تلك الثعابين حيث ان ذلك يهدد التوازن البيئي في حال القضاء عليها وسيكون هناك انتشار القوارض التى تتغذى عليها الثعابين.

وأوضح أن استخدام البيض المسمم للقضاء على الثعابين أمر غير مجد، حيث ان تلك الثعابين زواحف عمياء، وتصل إليها فرائسها عن طريق الشعور بحرارة أجسامهم، وفي حالة حقن البيض بالسم يموت الجنين بداخله ويصبح بارد الجسد ولا تستطيع الثعابين الشعور به.

وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية تقارير عن إصابات بلدغات الثعابين بمحافظات مصر وآخرها محافظة المنوفية، التى أوردت معلومات عن وفاة رجل وسيدة نتيجة لدغات الثعابين.

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