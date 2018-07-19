بورصة وول ستريت تفتح منخفضة بفعل التوترات التجارية

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس بفعل تراجع أسهم الشركات المالية والصناعية وتجدد التوترات التجارية جراء أنباء بأن الاتحاد الأوروبي ربما يرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات السيارات الأوروبية.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 60.14 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة إلى 25139.15 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.25 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2809.37 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 24.64 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 7829.80 نقطة.