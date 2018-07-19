الوفد يعلن موافقته على بيان الحكومة من خلال 4 ضمانات



عقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماعا له اليوم الخميس ، وناقش الاجتماع موقفه من بيان الحكومة.



وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد في بيان اليوم، أن الوفد يقدر جيدا حجم المؤامرات التي تعرضت لها مصر من أشرس حروب الجيل الرابع من ارهاب وحصار اقتصادي والمؤامرات والدسائس مما شكل كما متراكما من التحديات في كافة الموارد الخمسة.



وأضاف الهضيبي أن الوفد يوافق علي بيان الحكومة من خلال أربعة ضمانات، أولا الدعم الكامل لكافة الحريات الواردة بالدستور وثانيا تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات الكادحة سواء في مجالات التعليم او الصحة او الغذاء او المسكن او التنقل.



وتابع الهضيبي، ثالثا العمل علي تفعيل المادة الخامسة من الدستور ودعم الديمقراطية ،ورابعا مكافحة الفساد بكافة صوره وأيا كان موقعه وصاحبه.



وأكد الهضيبي أن موافقة الوفد لا تعني اعطاء صك علي بياض انما سيقوم بواجبه الدستوري في الرقابة والمساءلة بكافة حالاتها ،من سؤال وطلب احاطة وبيان عاجل بل واستجواب وسحب الثقة ان لزم الأمر.

