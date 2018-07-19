حقوق انسان البرلمان تستقبل وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، منذ قليل وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة.



ويضم وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة المستشار السياسى بالسفارة الأمريكية ونائب المستشار السياسي وآخرين.



ويحضر الاجتماع النواب مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب شريف الوردانى أمين سر اللجنة، والنائب كريم سالم، وبعض النواب الآخرين.





