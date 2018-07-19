نائب وزير التعليم: تدريبات المعلمين ستكون بالمديريات

حضر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري مجالس الأمناء، ومنسقى المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ التكليفات الموكلة إليهم.



وشهد الاجتماع الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين والآباء، ولفيف من قيادات التربية والتعليم.



وقال عمر إن الوزارة تعمل الآن بنظام التقييم؛ لمتابعة المديريات الأكثر تعاونًا، وتجاوبًا، وتنفيذًا للتكليفات.



وأضاف عمر: إننا فريق واحد، وحريصون على عقد لقاءات دورية لمتابعة العمل مع المديريات، وليس لتصيد الأخطاء، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كافة الدعم للمعلمين.



كما تحدث عمر عن تكليف مديرى مديريات التربية والتعليم بإرسال البيانات الخاصة بالأعداد الفعلية للمعلمين فى كل مدرسة، والثغرات التى وجدت فى عدد من البيانات المرسلة، وموجهًا بمراجعة هذه البيانات واستكمالها وإرسالها مرة أخرى فى موعد أقصاه الأحد القادم 22/7 الحالى.



وناقش عمر الحضور فى دليل الإجراءات لكل طرف فى المنظومة؛ حتى لا تتداخل الأدوار، وكل شخص يعرف دوره ومسئوليته. كما أكد عمر ضرورة فتح حلقات تواصل مباشر بين مديري المديريات والجمهور من معلمين وأولياء الأمور، والطلاب، والإداريين وأعضاء المنظومة بأكملها، وتحديد يوم من كل أسبوع لهذا اللقاء، وتقديم تقرير بما تم خلال هذه اللقاءات؛ لمعرفة التحديات وتلافيها، وإحداث استقرار للمشروعات التى تنفذها الدولة، وليراقب الشعب ما يتم إنجازه ويكون يدًا بيد مع الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة دعم الجهود التنموية، والاجتماعية مع المجالس والأجهزة الرسمية.



وأوضح عمر أن الوزارة لديها خطة طموحة بأنه خلال 4 سنوات تصل الإتاحة 70% فى KG1 و KG2 لمعالجة الكثافة، وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هيئة الأبنية قدمت خطة لتوفير أماكن للتلاميذ، وطالب عمر السادة مديري المديريات بالاجتماع مع مديري فرع الهيئة بكل محافظة لمعرفة كيفية تنفيذ الخطة، وتقدير العدد الذى سيتم استيعابه.



وفى نفس السياق، وجه عمر مديري المديريات بسرعة الانتهاء من الهيكل الإدارى الخاص بالإدارات التعليمية، متضمنًا كل الأقسام وأعداد العاملين بها وتوصيفهم الوظيفى.



وخلال الاجتماع، تم استعراض كل جداول التدريب الخاصة بالمُدربين والمُعلمين والتي تبدأ في 29/7/2018 للانتهاء منها في 19/8/2018، يليها التدريبات الخاصة بالمُديرين والمُوجهين، والمُعلمين الأوائل والتي سيتم الانتهاء منها في 1/9/2018، مؤكدًا على أن كل التدريبات الخاصة بالمدربين تكون في القاهرة، أما التدريبات الخاصة بالمُعلمين ستكون بالمديريات التعليمية.



وأشار عمر إلى أن هناك خطة تنفيذية مهنية تعمل عليها الوزارة لوضع خطة تنمية مهارات المعلمين؛ للارتقاء بمستوى جميع المعلمين، مشددًا على أهمية تعديل كثير من الأنظمة وخاصة منظومة الحضور والانصراف الحالية والتي تحتاج للمعالجة والتطوير.