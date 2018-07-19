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رياضة

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:40 م
صدى البلد
علق الحساب الرسمي لفريق ليفربول علي صورة الفرعون الصغير محمد صلاح أثناء قضائه عطلته جزر المالديف قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صلاح يُبحر بصحبة جميع اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 31 هدفا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي".

يذكر أن محمد صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا في الموسم الماضي، الذي حقق خلاله صلاح العديد من الأرقام القياسية.
ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

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