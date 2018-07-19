مقتدى الصدر: أدعو لتعليق مشاورات تشكيل الحكومة

قالت قناة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، إن زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق، مقتدى الصدر دعا جميع الكتل السياسية العراقية إلى تعليق مشاورات التحالفات لتشكيل الحكومة، إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين، معلنا دعمه للمتظاهرين الذين يطالبون الحكومة بتوفير الخدمات العامة.



وأكد الصدر، على موقعه الإلكتروني، أن "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها، إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة، بل وتشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".



