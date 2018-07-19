وزراء وبرلمانيون في حفل زواج الدكتور مصطفى جبر بـ المحاسبة دينا زردق..صور

المحاسبة دينا أكمل زردق بأحد الفنادق بالقاهرة.





حضر عقد القران وحفل الزفاف، مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والفريق محمد صابر نائب وزير الدفاع، والمستشار محمد شكري مساعد وزير العدل وحرمه، والمستشار محمد حمدي مساعد وزير العدل، والمستشار حامد راشد مساعد وزير العدل و العائلة.



وحضر ايضا حمدين صباحى المرشح الرئاسى الأسبق والفنانة نهال عنبر، والمستشار أحمد دياب و حرمه، والمستشار مصطفي دياب، المستشار غسان والي، والمستشار أحمد زردق والعقيد محمد زردق، والنائب عصام أبوالمجد، والدكتور محمود ميدان رئيس جامعة دمياط، والكاتب الصحفى سلامة حربى مدير تحرير الأهرام المسائى، والعقيد حسام أنور مفتش مباحث شمال الجيزة وحرمه، والدكتور أحمد دسوقي و حرمه.



وكان من ضمن الحضور أيضا لفيف من الجراحين فقد حضر الأستاذ الدكتور اسامه الملط، والأستاذ الدكتور صفوت عبد القادر، والأستاذ الدكتور ممدوح عبد السلام، والاستاذ ايهاب عبد السلام، الأستاذ صلاح عبد السلام، والمهندس أسامة عبد المنعم و حرمه، والمهندس أحمد السنجيدى و حرمه، والنائب خالد زردق و حرمه، والنائب محمد حلمي، والنائب محمود زايد و حرمه ، والنائب عبد الله لاشين، واللواء حامد مطاوع مساعد أول وزير الداخلية و حرمه، والمستشار أحمد مطاوع.



وحضر ايضا اللواء احمد زردق، واللواء محسن شاهين، واللواء محمد بليغ، واللواء مجدي عبد العاطي، واللواء صفوت محفوظ وحرمه، واللواء محمد الحلابي و حرمه، وعائلة اللواء صادق كامل، ومحمد بك صلي و حرمه، واشرف شاهين، وخالد عبد الحميد، مع حضور نخبة من الأطباء من مركز وايت هاوس و أساتذة قصر العيني.



بالإضافة إلى حضور عميّ العريس العمده مصطفي جبر، وسامي جبر، وأخوال العريس عبد الرحمن شاهين، ومحمد شاهين، وسيد شاهين، والمقدم أحمد مندور مدير مكتب مساعد وزير الداخلية وحرمه، و خالتا العريس المهندسة شريهان شاهين، وناني شاهين، وحرم مستشار خيري فاضل، والمهندسة نوران خيري، والمستشار عمرو شاهين وحرمه، والرائد محمود ربيع و خطيبته المستشارة جاذبية شاهين، والرائد محمد سعدون و حرمه، ورجل الأعمال محمود فوزي و حرمه، والآنسة هنا جمال جبر شقيقة العريس.

عقد الدكتور مصطفى جمال جبر قرانه على