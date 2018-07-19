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السيسي : الروابط بين مصر السودان خالدة كمجرى النيل

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:20 م
الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس البشير - أرشيفية
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته البالغة بالزيارة التي يقوم بها حاليا إلى دولة السودان الشقيق.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات نشرت على موقع "تويتر" إن الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين.

أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين ومن ثم صافح الرئيس السيسي الوفد السوداني الذي كان في استقباله فور وصوله للمطار.

ويعقد الرئيس مع نظيره السوداني قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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