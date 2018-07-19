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أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن النسخة الجديدة من دبابة الميركافا.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:46 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن دبابته الجديدة "ميركافا 4" التي ستدخل الخدمة العسكرية الفعلية بعد نحو 3 سنوات.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الدبابة الجديدة تتميز بقدرات تكنولوجية عالية جدا، وتعتبر أحدث تكنولوجيا في القوات البرية الإسرائيلية مثلما تعتبر المقاتلة إف 35 أحدث تكنولوجيا في القوات الجوية.

وبحسب القناة، تحتوي الدبابة على خوذات للجنود تمكنهم من رؤية ما يحدث خارج الدبابة من جميع الجهات وذلك عن طريق كاميرات موزعة على الجسم الخارجي للدبابة من جميع الجوانب، والتي من شأنها إتاحة الفرصة لقائد الدبابة الذي يجلس بداخلها لكي يتعرف على ما يدور من حوله في نفس اللحظة.

ولفتت القناة إلى أن الشكل الخارجي للنسخة المحدثة من الدبابة ميركافا تشبه من الخارج نفس الدبابة ميركافا 4 التي تعمل على الحدود السورية – الإسرائيلية، لكن التصميم الداخلي للدبابة يختلف نهائيا.

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