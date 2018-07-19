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تعليم

تشكيل لجنة باسم متعة التعلم لتطوير مناهج المرحلة الابتدائية

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:46 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أهمية التكامل بين الوزارة ومجالس الآباء والأمناء والمُعلمين لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم.

وقال حجازي إن التعليم الحقيقى هو إعداد المُتعلم ما قبل الجامعى للحياة؛ لذا يجب أن تكون أنشطة التعليم من الحياة ومحاكاة لها حتى يخرج المتعلم للحياة ليطورها ويطور ذاته، مشيرًا إلى أهمية الباقة المحورية في النظام الحديث للتعليم؛ للحفاظ على وحدة المعرفة وتكاملها، بالإضافة إلى دورها في المساهمة في تقدير المعرفة، وبناء شخصية الطالب.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة باسم (متعة التعلم) لتطوير المناهج الدراسية من الصف الثانى إلى السادس الابتدائى للتركيز على المفاهيم الأساسية، منبهًا إلى أن الكتب التي تمت طباعتها قبل التطوير سيتم إرسال نشرة تتضمن الأجزاء التي تم تطويرها.

وأوضح حجازى أنه يتم في هذه المرحلة بحث إعادة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسى وأعمال السنة، مؤكدًا على تطوير آلية التدريس من خلال عمل دليل (متعة التعلم) يتضمن المفاهيم والأنشطة التعليمية المتعلقة بالمحتوى العلمى الخاصة بكل مادة في كل مرحلة تعليمية؛ ليتم رفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة بجانب عرضها في الفيديو كونفرنس.

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