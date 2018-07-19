ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:23 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعاني أغلب النساء من صغر مساحة البلكونة الخاصة بها، خاصةً أن البلكونة تعد جزءا مهما من مساحة المنزل ويجب استغلاله بطريقة مثالية للجلوس فيه.

لذلك نقدم لكي مجموعة من الصور والأفكار يمكنك استغلالها فى البلكونة بطريقة مثالية من الورود والنباتات الطبيعية وتنسيقها بشكل أنيق ومميز لتعطي منظر مريح للاعصاب بالرغم من صغر المساحة التي تحكمك.

يمكنك أن ترتبي النباتات في الشرفة بشكل متناسق وجميل وتعليقها على الحائط أو وضعها على رفوف أو ضعي بعضها على الأرض إذا كانت مساحة البلكونة تسمح بذلك، واستغلال الإضاءة في المساحة وذلك بوضع بعض الفوانيس والشموع.
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور
20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور

موضوعات متعلقة

10 أفكار لأستغلال ممرات المنزل .. صور

كيف تحولين مساحات الشقق الصغيرة إلى منزل كبير.. صور

كيف يمكنك أستغلال المساحة بغرف النوم الصغيرة ...صور

أفكار بسيطة لاستغلال زوايا المنزل ..صور

مهندس ديكور لـ"صدى البلد": اختيار الألوان على حسب مساحة المنزل .. ومدى أهمية الإضاءة فى المنزل

أضيفي البهجة إلى منزلك بأقل التكاليف

ترشيحاتنا

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

أحمد حسن ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

بعد انتشارها في المنوفية.. 3 خطوات تنقذك من خطر لدغة الثعبان

شعبة الدخان تكشف حقيقة إنتاج سجائر لمحدودي الدخل

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

إبراهيم سعيد يسخر من اتحاد الكرة بسبب المدير الفني

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

ناسا تكتشف نجما يدمر كواكب درب التبانة لأول مرة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للتفتيش الفنى بقضايا الدولة

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

فيديو

في ذكرى رحيله.. مصطفى بكري: عمر سليمان مارس دوره تجاه وطنه بإخلاص
نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: نفتخر بعلاقتنا مع مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Life Itself للعرض في سبتمبر المقبل.. فيديو
نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟