20 فكرة لتصميم البلكونة الصغيرة.. صور

تعاني أغلب النساء من صغر مساحة البلكونة الخاصة بها، خاصةً أن البلكونة تعد جزءا مهما من مساحة المنزل ويجب استغلاله بطريقة مثالية للجلوس فيه.



لذلك نقدم لكي مجموعة من الصور والأفكار يمكنك استغلالها فى البلكونة بطريقة مثالية من الورود والنباتات الطبيعية وتنسيقها بشكل أنيق ومميز لتعطي منظر مريح للاعصاب بالرغم من صغر المساحة التي تحكمك.



يمكنك أن ترتبي النباتات في الشرفة بشكل متناسق وجميل وتعليقها على الحائط أو وضعها على رفوف أو ضعي بعضها على الأرض إذا كانت مساحة البلكونة تسمح بذلك، واستغلال الإضاءة في المساحة وذلك بوضع بعض الفوانيس والشموع.

