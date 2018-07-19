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محافظات

حملات لرفع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمدينة نصر

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:55 م
حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمدينة نصر
عبد العزيز جمال
قامت أجهزة حى شرق مدينة نصر برئاسة مصطفى عبد العزيز رئيس الحى ، وبالتنسيق مع قطاع امن شرق القاهرة وشرطة المرافق وقسم شرطة مدينة نصر بتنظيم حملة إزالة مكبرة لإزالة مجموعة من عشش الروبابيكيا المنتشرة خلف سوق المنهل والمقامة بالمخالفة بالتعدى على أراضى أملاك الدولة المحظور البناء عليها.

وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس الحى أن الحملة مستمرة برفع كافة الإشغالات من المنطقة ومحيطها ، وتم التنبيه على بائعى الروبابيكيا برفع متعلقاتهم واخلائها بمعرفتهم ، وفى حالة الرفض يتم رفعها بمعرفة الحى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على بضائعهم ، مشيراَ الى ان الحى تلقى كثيرا من شكاوى المواطنين المقيمين بالمنطقة .

جاء ذلك استكمالا لجهود محافظة القاهرة وأجهزة حى شرق مدينة نصر فى رفع الاشغالات والتعديات على الأراضى والأرصفة ، وإعادة المظهر الحضارى بالحى العاشر ومنطقة سوق المنهل الذى تم تطويره وإدخال الباعة الجائلين بنطاقه واعادة فرض الانضباط بالمنطقة ، بناء على تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة باستمرار شن الحملات وإزالة كافة التعديات.

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