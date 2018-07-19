حماس تبلغ مصر موافقة الحركة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالًا هاتفيًا مع وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل هنأه خلالها بالثقة التي أولاها إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.



وتناول معه خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.



وأكد رئيس الحركة للوزير موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد حماس في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، التي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.



وعبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.