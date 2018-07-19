ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المشاط تناقش مشروعات الاستثمار السياحى مع رئيس إعمار ..صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:51 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى

استقبلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمكتبها بالوزارة، رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية لمناقشة مشروعات الاستثمار السياحي للشركة في مصر خلال الفترة القادمة وخاصة في منطقة الساحل الشمالي، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشاركة شركة "إعمار" كمساهم استراتيجى في صندوق الاستثمار السياحي (على غرار صناديق الملكية الخاصة) والذي يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق للمنشآت السياحية المتعثرة ماليا عن طريق تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب، وسوف يبدأ الطرفان في صياغة آليات تنفيذ هذه المشاركة.

بدأت وزيرة السياحة اللقاء بالترحيب بالعبار، مشيدة بالاستثمارات الفندقية لإعمار فى مراسى، مشيرة الى فندق العلمين الجديد الذي افتتحته أول أمس، والذي قامت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية بتحديثه وتطويره بالكامل.

ومن ناحيته أعرب العبار عن سعادته بافتتاح هذا الفندق التاريخي والذي قامت الشركة بتحديثه بتكلفة إجمالية بلغت ١,٥ مليار جنيه، مضيفا أن الفندق سيمثل نقلة نوعية في عالم الضيافة مما سيكون عامل جذب للمنطقة، وقال أن الشركة تخطط لزيادة عدد الفنادق بمشروع مراسى إلى 6 فنادق، تضم نحو 3000 غرفة بحلول عام 2021، بإجمالى استثمارات حوالى 6 مليارات جنيه.

وأضاف أن مصر تأتي فى المرتبة الثالثة فى الوقت الراهن فيما يتعلق بحجم محفظة استثمارات إعمار بعد كل من الإمارات والهند، إلا أنه توقع أن تتقدم للمركز الثانى خلال سنوات قليلة فى ظل الفرص الهائلة المتاحة بها.

وأكد أن شركة إعمار تبحث عن فرص استثمارية سياحية جديدة فى منطقة الساحل الشمالى الممتد حتى مرسى مطروح، لأنه يرى أنها تفوق سواحل جنوب أوروبا، كما أنه يتطلع للاستثمار في فنادق مدينة القاهرة خاصة في ضوء زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها.

وقالت الوزيرة أن اهتمام الشركة بالاستثمار السياحى في الساحل الشمالي تتوافق مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الذي يهدف الى تنمية هذه المنطقة والاستفادة منها سياحيا على مدار العام، وليس في شهور الصيف فقط، مضيفة أنها خطوة مهمة لجذب السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع، الى جانب الشرائح الأخرى التى تسعى الوزارة للحفاظ عليها وجذب المزيد منها.

وأكدت الوزيرة على أن زيادة حجم الاستثمارات في مصر وفى منطقة الساحل الشمالى بأكمله من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة فى هذه المنطقة الواعدة، إلى جانب فرص العمل الحقيقية التي ستوفرها تلك المشروعات، موضحة أن الوزارة سوف تضع منطقة الساحل الشمالى نصب أعينها فى خطة الترويج الدولية الجديدة لها.

واشار العبار الى أن الشركة تقوم حاليا بانشاء مارينا بمراسي لاستقبال المراكب واليخوت كبيرة الحجم بتكلفة ما يقرب من مليار جنيه، وقال أن هذه المارينا التى تعد الأولى من نوعها على ساحل البحر المتوسط فى مصر، من المزمع الانتهاء منها عام ٢٠٢٠.

جدير بالذكر ان حجم استثمارات شركة إعمار فى مصر يقترب حاليًا من نحو 50 مليار جنيه ينتظر أن يتم مضاعفتها إلى 100 مليار خلال السنوات الخمس المقبلة.
المشاط تناقش مشروعات الاستثمار السياحى مع رئيس إعمار ..صور
المشاط تناقش مشروعات الاستثمار السياحى مع رئيس إعمار ..صور
المشاط تناقش مشروعات الاستثمار السياحى مع رئيس إعمار ..صور
المشاط تناقش مشروعات الاستثمار السياحى مع رئيس إعمار ..صور

ترشيحاتنا

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور

مشروب له مفعول السحر فى نسف الدهون وضبط السكر

جزر المالديف تتفاخر بوجود محمد صلاح: أليس هذا كافيا لزيارتنا

كوكا يوجه رسالة ساخرة وينشر صوره له من أحد الشواطئ

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة تاونشيب..فيديو

فلاح يعثر على جثة طفل مدفونة في أرضه بأسيوط .. صور

السيسي : الروابط بين مصر السودان خالدة كمجرى النيل

قمة ترامب وبوتين.. الصور تكشف السيد والتابع

وفاء عامر مهاجمة وليد فواز: عيب ومفيش احترام!

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور
سوسن عز العرب: نهضة القاهرة لابد أن تولد من خلال مبدعين.. فيديو
شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم
بث مباشر.. نقل تابوت الإسكندرية لمنطقة آثار مصطفى كامل
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للخرطوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟