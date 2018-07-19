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أخبار البلد

محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:17 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة وفود 18 دولة المشاركة في أعمال المؤتمر الدولى لنقابات المعادن الذى تستضيفه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقى، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

في بداية اللقاء رحب الوزير بوفود 18 دولة علي أرض مصر متمنية لهم طيب الإقامة خلال فترة تواجدهم، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق الاستقرار، والاستمرار في الإصلاح والتقدم الاقتصادي وأقامت العديد من المشروعات العملاقة المتنوعة، فضلا جهودها في مكافحة الإرهاب مما أحدث حالة من الاستقرار الأمني وأسهم بدوره في تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد "سعفان" أن مصر هي دولة سلام وأمن وأمان، داعيا الوفود المشاركة في المؤتمر إلى زيارة الأماكن السياحية والتمتع بالمناخ المعتدل للبلاد، وتدعيم التعاون ونقل الخبرات للتنظيم النقابي المصري لتحقيق أكبر استفادة ممكنة بين الجانبين.

يناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده بالقاهرة الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات، ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وأسبانيا وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما وألبانيا ومقدونيا وأوزباكستان، إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات
محمد سعفان: مصر حققت الاستقرار الاقتصادي والأمن خلال 4 سنوات

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