فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات

122 عاما على أكاديمية الشرطة
"مدرسة البوليس سابقا"
- 16 طالبا من المدارس الابتدائية أولى دفعات الشرطة
- ثكنات عابدين مقر مدرسة البوليس الأول عام 1896
- أول مدة للدراسة في كليات الشرطة كانت 5 شهور فقط
- أول دفعة شرطة تخرجت 25 نوفمبر عام 1896
- نقل مدرسة البوليس إلى مهمات بولاق عام 1899
- تغيرت لـ"أساس البوليس" بمصروفات دراسية ٣٠ جنيها.
- تغير اسمها إلى "مدرسة البوليس والإدارة" عام 1907
- 1941.. تغير الاسم إلى "كلية البوليس الملكية"
- أول دفعة للكونستبلات "البوليس النسائى" عام 1953
- 1975.. صدور القانون رقم 91 بإنشاء أكاديمية الشرطة
- إنشاء أول مقر للأكاديمية بالعباسية ثم نقلها للتجمع الخامس
"مدرسة البوليس سابقا"
- 16 طالبا من المدارس الابتدائية أولى دفعات الشرطة
- ثكنات عابدين مقر مدرسة البوليس الأول عام 1896
- أول مدة للدراسة في كليات الشرطة كانت 5 شهور فقط
- أول دفعة شرطة تخرجت 25 نوفمبر عام 1896
- نقل مدرسة البوليس إلى مهمات بولاق عام 1899
- تغيرت لـ"أساس البوليس" بمصروفات دراسية ٣٠ جنيها.
- تغير اسمها إلى "مدرسة البوليس والإدارة" عام 1907
- 1941.. تغير الاسم إلى "كلية البوليس الملكية"
- أول دفعة للكونستبلات "البوليس النسائى" عام 1953
- 1975.. صدور القانون رقم 91 بإنشاء أكاديمية الشرطة
- إنشاء أول مقر للأكاديمية بالعباسية ثم نقلها للتجمع الخامس