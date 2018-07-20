فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات

122 عاما على أكاديمية الشرطة

"مدرسة البوليس سابقا"

- 16 طالبا من المدارس الابتدائية أولى دفعات الشرطة

- ثكنات عابدين مقر مدرسة البوليس الأول عام 1896

- أول مدة للدراسة في كليات الشرطة كانت 5 شهور فقط

- أول دفعة شرطة تخرجت 25 نوفمبر عام 1896

- نقل مدرسة البوليس إلى مهمات بولاق عام 1899

- تغيرت لـ"أساس البوليس" بمصروفات دراسية ٣٠ جنيها.

- تغير اسمها إلى "مدرسة البوليس والإدارة" عام 1907

- 1941.. تغير الاسم إلى "كلية البوليس الملكية"

- أول دفعة للكونستبلات "البوليس النسائى" عام 1953

- 1975.. صدور القانون رقم 91 بإنشاء أكاديمية الشرطة

- إنشاء أول مقر للأكاديمية بالعباسية ثم نقلها للتجمع الخامس