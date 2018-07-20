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حوادث

فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
مصطفي الرماح - أحمد مهدي
122 عاما على أكاديمية الشرطة
"مدرسة البوليس سابقا"
- 16 طالبا من المدارس الابتدائية أولى دفعات الشرطة
- ثكنات عابدين مقر مدرسة البوليس الأول عام 1896
- أول مدة للدراسة في كليات الشرطة كانت 5 شهور فقط
- أول دفعة شرطة تخرجت 25 نوفمبر عام 1896
- نقل مدرسة البوليس إلى مهمات بولاق عام 1899
- تغيرت لـ"أساس البوليس" بمصروفات دراسية ٣٠ جنيها.
- تغير اسمها إلى "مدرسة البوليس والإدارة" عام 1907
- 1941.. تغير الاسم إلى "كلية البوليس الملكية"
- أول دفعة للكونستبلات "البوليس النسائى" عام 1953
- 1975.. صدور القانون رقم 91 بإنشاء أكاديمية الشرطة
- إنشاء أول مقر للأكاديمية بالعباسية ثم نقلها للتجمع الخامس

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