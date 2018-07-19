رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي بعد عصر اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني للمشاركة فى أعمال الدورة الـ 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها يوم السبت القادم الموافق 21 يوليو.



ووصل "الغانم" علي متن طائرة خاصة قادمة من الكويت،وتم استقباله بالصالة الحكومية بمطار القاهرة.



ويضم الوفد البرلماني اضافة للغانم أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعى وأعضاء الشعبة النواب على الدقباسي والدكتور خليل عبدالله ابل والحميدي السبيعي.



ومن المقرر أن يلقى الغانم كلمة وفد الكويت في الجلسة الطارئة التي تناقش تطورات الاوضاع في الاراضي المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.



كما سيعقد الغانم على هامش اعمال الدورة سلسلة لقاءات مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركة بالدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي.