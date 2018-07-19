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السفير السوداني يكشف أبرز ملفات تتناولها زيارة السيسي.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:08 م
السفير عبد المحمود
السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى القاهرة
البهى عمرو
قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى القاهرة، إن القمة السودانية المصرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، سوف تناقش ثلاثة ملفات رئيسية ومهمة هى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومصالح الشعبين، ومناقشة القضايا العربية في المنطقة العربية والإفريقية، ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وأضاف عبد الحليم، خلال لقائه على قناة أون لايف، أن البلدين عليهما دور كبير لحل المشكلات العربية وضرورة تعزيز الحلول السلمية لهذه القضايا الهامة.

وأوضح أن القمة ستتناول أيضا ملف سد النهضة، وهناك تعاون ثلاثى مع إثيوبيا، مضيفا أن القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تشكل بعدا رئيسيا في مباحثات الرئيسين.

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