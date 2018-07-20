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ديني

حكم زيارة القبور والبكاء على الأموات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنة مشروعة تذكر بالموت وتجعل الإنسان يتعظ ويعتبر بمن سبقه إلى الموت، لما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال.. قال رسول الله ﷺ "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ولتزدكم زيارتها خيرًا فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا".

وأضاف عثمان، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال «ما حكم زيارة القبور والبكاء على الأموات؟»، أن زيارة القبور إن صحبه البكاء بتضجر وعدم رضا بقضاء الله أو علو صوت ولطم للخدود وأقوال تغضب الله تعالى فيحرم زيارة القبو فى هذه الحالة، فعندما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى عليه قال ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ))، فيجب على من يزور القبور أن لا يتلفظ بأقوال تغضب الله عز وجل منه.

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