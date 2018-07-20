نجوم الطرب يتنافسون على الأعلى مشاهدة.. راغب علامة يحلق بـ 9 ملايين.. تامر حسني يقترب من المليون الخامس.. وجنات ورامي جمال يتلاحقان

جنات تقترب من المليون في 3 أيام بـ "أنت الإحساس"

تامر حسني يواصل حصد النجاحات بـ عيش بشوقك





انطلق الماراثون الصيفي قبل أيام بمنافسة قوية بين نجوم الغناء العربي، الذين يحاولون الحصول على أعلى مشاهدة بأغنياتهم على موقع يوتيوب، لحصد النجاح بجدارة.



ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الأغاني التي حققت نسب مشاهدات عالية في الموسم الصيفي.



راغب علامة

حقق كليب أغنية "اللي باعنا" للفنان اللبناني راغب علامة مشاهدات تجاوزت الـ 9 ملايين عبر يوتيوب بعد مرور شهر على طرحها في يونيو الماضي.



وهناك 3 أسباب وراء هذه العودة القوية أهمها كلمات الأغنية التي تعتمد على البساطة والمقتبسة من بعض الامثال الشعبية المصرية مثل "اللي باعنا خسر دلعنا" و"مبسوط على كده ميت فل ورضا".



وترجع أسباب نجاح الأغنية إلى الإنتاج الضخم للكليب الذي تم تصويره في أوكرانيا من حيث عدد الموديلز والمنازل والسيارات الفاخرة التي ظهرت خلال الكليب.



تامر حسني

واصل النجم تامر حسني حصد النجاحات بكليبه الجديد "عيش بشوقك" من ألبومه الجديد المرتقب طرحه خلال الأيام المُقبلة، والذي يحمل نفس الاسم، ولم يفرج عن باقي أغانيه حتى الآن.



وتخطت نسب مشاهدة كليب "عيش بشوقك" لـ تامر حسني حاجز الأربعة ملايين ونصف المليون مشاهدة، مقتربًا من المليون الخامس، وذلك بعد 3 أيام فقط من طرح الكليب، وهي نسبة مشاهدة مرتفعة مقارنة بباقي كليبات نجوم الغناء العربي.



أغنية «عيش بشوقك» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد والذي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهانى محروس، إخراج هادي الباجوري، وتدور فكرة الكليب حول أن تامر يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.



جنات

اقتربت النجمة جنات من المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "انت الاحساس" بعد 3 أيام من طرحها، إذ وصلت مشاهداتها إلى 670 ألف مشاهدة، في وقت وجيز.



وكانت جنات قد طرحت أغنيتها "انت الأحساس" قبل 3 أيام، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أسامة سامى، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



رامي جمال

حقق المطرب رامى جمال بأغنيته "مفيش منها" التى طرحها منذ 5 أيام مشاهدات تخطت الـ 700 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، لتحصد الأغنية النجاحات الأولى من ألبوم "ليالينا" المرتقب طرحه بعد أيام.



وتعد أغنية "مفيش منها" واحدة من أغانى ألبوم رامي جمال الجديد، الذي يحمل اسم "ليالينا" الذى طرحه أمس وحقق نسب استماع عالية، ويضم عددا من الأغانى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم واحمد عبدالسلام.

