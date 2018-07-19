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فن

وعد بحري تتحدث عن ابنها عيسى في برنامج من هنا ورايح

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:50 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل، اليوم، الفنانة وعد بحرى، ضيفة على برنامج "من هنا ورايح" المذاع عبر إذاعة "ميجا إف إم"، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتتحدث وعد خلال البرنامج عن أحدث ألبوماتها الغنائية "فرحتى بيك" الذى طرحته شركة "مزيكا" منذ يومين، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، تقدم خلالها "وعد" دعوة للتفاؤل ونبذ التعصب والكره.

كما تتحدث لأول مرة عن حياتها الشخصية ودور زوجها المنتج أحمد البنا فى حياتها الفنية، كما تتحدث عن ابنها الوحيد "عيسى" وغنائها له أغنية "وانت معايا" التى تم طرحها فى الألبوم.

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