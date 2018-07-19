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فن

متحف أم كلثوم يحتفل بذكري ثورة يوليو

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
يقيم متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي في السابعة مساء الأحد المقبل، ندوة عن أغاني كوكب الشرق أم كلثوم الوطنية، في إطار احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو.

يتحدث في الندوة عدد من الشعراء منهم جلال عابدين، ثروت سليم، وحديث حول أغاني أم كلثوم والتي تغنت بها خلال سنوات فترة ثورة يوليو، ودور كوكب الشرق خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أنه سيتم فتح أبواب متحف أم كلثوم لضيوف الندوة ابتداء من السادسة مساء.

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