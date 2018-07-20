حكم صلاة المرأة دون جورب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب "شراب" فهو حلال ولكن يلبس الإسدال الذي يغطي الجسم كليا.



وأضاف عثمان، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصلاة المرأة دون شراب ؟»، أنه خروجًا من الخلاف بين العلماء للمراة أن ترتدى جوربًا أو يكون الثوب صابغًا فيكون القدم ساترًا لقدميها.

