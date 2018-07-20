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ديني

حكم صلاة المرأة دون جورب

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب "شراب" فهو حلال ولكن يلبس الإسدال الذي يغطي الجسم كليا.

وأضاف عثمان، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصلاة المرأة دون شراب ؟»، أنه خروجًا من الخلاف بين العلماء للمراة أن ترتدى جوربًا أو يكون الثوب صابغًا فيكون القدم ساترًا لقدميها.

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