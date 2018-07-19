السجن 10 سنوات لـ5 متهمين بقتل مواطنً وإصابة شقيقه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات غبابيًا على 5 متهمين بقتل مواطن وإصابة شقيقه فى سطو مسلح عليهما لسرقة سيارتهما بطريق الصالحية الجديدة.



وصدر الحكم برئاسة المستشار على موسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع ومحمد محجوب، وسكرتارية أحمد رمزى، تحت اجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية.



تعود احداث القضية رقم 1620 جنايات قسم الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 714 لسنة 2011 كلي شمال الزقازيق ليوم 25 يوليو عام 2011 عندما تلقي مدير امن الشرقية بلاغًا من قسم شرطة الصالحية الجديدة يفيد بمصرع "رضا السيد محمود أبوسريع"، اثر اصابة بطعنه نافذة من سونكى سلاحي آلي، وإصابة شقيقه "أحمد" بطلق ناري في القدم، في سطو مسلح عليهما من 5 مجهولين لسرقة سيارتهما بالطريق العام.



وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "عماد س.ع" وشقيقه "حسان"، و"حسام ع.ن"، و"عادل ح.م.ع" وشهرته عادل سكلان، و"يسري ص.م.ص" وشهرته يسري صلال، وجميعهم هاربين، وبعرض القضية على النيابة العامة أحالتهم الى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها عليهم غيابيًا اليوم.



