شمس يوليو تشوي البريطانيين.. درجات حرارة غير مسبوقة من 40 عاما



ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن هذا الصيف من المقرر أن يتغلب على صيف عام 1976 ليكون أكثر حرارة منذ أن بدأت السجلات بتدوين درجات الحرارة منذ 108 أعوام في عام 1910.



تشهد بريطانيا واحدا من أكثر فترات درجات الحرارة ارتفاعًا عبر تاريخها لتصل إلى 30 درجة مئوية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الحرارة.قال مكتب الأرصاد البريطاني إن المملكة المتحدة تشهد صيفًا قياسيًا إذا ظلت درجات الحرارة أعلى من المتوسط، وعلى الرغم من الحرارة التي تعد غريبة على البريطانيين فمن المتوقع أن تصل بعض الأمطار إلى إسكتلندا وفي شرق إنجلترا.والأعجب أنه رغم هطول الأمطار في بعض المناطق، إلى أن الفترة الحالية تعد الأكثر جفافًا في الصيف في السجلات الحديثة التي يعود تاريخها إلى عام 1961.