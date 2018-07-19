ثقافة رشدى تناقش دور المرأة فى المعاهدات والمواثيق الدولية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الإسكندرية.



ففى بيت ثقافة رشدى عقدت محاضرة بعنوان "المرأة فى المعاهدات والمواثيق الدولية" ألقاها المؤرخ إبراهيم عنانى عضو اتحاد المؤرخين العرب.



وفى مكتبة الشلالات عقدت محاضرة بعنوان "مبادئ التعليم السليم مع أبنائنا"، أعقبها ورشة فنية تحت إشراف الفنانة هيام مؤمن.



أما فى قصر ثقافة برج العرب أقيمت ورشة لتعليم الخياطة والتفصيل أدارتها رجاء إبراهيم، وتقام الورشة طوال فترة الصيف فى الحادية عشرة صباحًا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



وفى قصر ثقافة الشاطبي عقدت ورشة فنية لتنمية مهارات الطفل في الرسم، الورشة مستمرة طوال فترة الإجازة الصيفية وتقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت إشراف الفنانة داليا المصري.