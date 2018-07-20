قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك مشكلة تدور كثيرًا بين الزوجين، وهى عمل الزوجة وعنادها فى أن تنزل للعمل فإن كان تزوجها وهى لا تعمل وينفق عليها فلا داعى لأن تعمل.



وأضاف عثمان، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال «ما حكم عمل الزوجة دون موافقة الزوج؟»، أنه إذا رضي الزوج بعمل زوجته جاز له العدول وليس له حق فى أن يجلسها، وعليها التجاوب مع رغبته؛ لأن الحقوق الزوجية متقابلة، فعليه النفقة وعليها الطاعة بالمعروف.



وأشار الى أن إذا كانت الزوجة تخرج للعمل واستطاعت أن توفق بين العمل ومتطلبات المنزل وأبنائها وحقوق زوجها عليها فيكون هذا أفضل لها.