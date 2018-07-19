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فن

العقبى لنا يتخطى سلطان قلبى بفارق كبير

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:32 م
أحمد البهى
تصدر مسلسل "العقبى لنا" قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس الأربعاء، حيث جاء فى المركز الأول ضمن المواد الإعلامية التى عرضها التليفزيون التركى.

وجاء مسلسل " سلطان قلبى " فى مركز متأخر للغاية فى القائمة، حيث احتل المركز 15 ضمن المواد الإعلامية المعروضة فى اليوم ذاته.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التى تعرض فى تركيا، حصلت على إجازة من العرض, على أن يتم تصوير أجزاء جديدة من تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة.

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