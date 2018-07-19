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أخبار العالم

بن راشد: الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات مع الصين

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:06 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوضح فيها مدى قوة العلاقات الإماراتية الصينية على مدار السنين.

وأشار بن راشد إلى التوافق بين البلدين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، كما أكد على سعى البلدين إلى ترسيخ العلاقات الثقافية والشعبية والإنسانية بجانب العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بينهم.

وقال بن راشد في التغريدة: "‏الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، وهناك توافق بيننا وبين الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، ونسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية بجانب علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية".
بن راشد: الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات مع الصين
بن راشد: الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات مع الصين
بن راشد: الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات مع الصين
بن راشد: الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات مع الصين

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