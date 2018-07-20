نصائح للفتيات قبل جلسات الليزر

تعتبر جلسات إزالة الشعر بالليزر الأكثر انتشارا بمراكز التجميل، وقد تلجأ إليها العديد من الفتيات الفترة الأخيرة لأنها أسهل وأسرع الوسائل للقضاء على الشعر الزائد وقدمت استشاري التغذية والتجميل جيهان الحفني نصائح لجلسات إزالة الشعر بالليزر وهي:



- ممنوع إزالة الشعر بالسويت أو الشمع لأنها تزيل الجذور التي يقوم جهاز الليزر على إزالتها

- عليكي أن تزيلي الشعر قبل الجلسة بيوم أو اتنين بالـshaving .

- لمنطقة البيكيني يتم وضع كريم مخدر قبل الجلسة لمنع الإحساس بالألم

- الجلسات توزع كل شهر لنتيجة أفضل

- عليكي عدم التعرض للشمس قبل الجلسة