إصابات الملاعب.. أول كتاب لموسوعة الطب الرياضي

صدر حديثًا عن سلسلة " كتاب اليوم " كتاب جديد بعنوان "إصابات الملاعب "التشخيص والعلاج الجزء الأول من موسوعة الطب الرياضى تأليف د. أسامة مصطفى رئيس قسم العظام بمستشفى دار السلام ورئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى.



وفيه يقدم مصطفى روشتة طبية لجميع الإصابات التى تحدث للرياضيين بجميع أشكالها الفردية أثناء أداء التدريبات والتمرينات أو المنافسات الرياضية فى ساحات الملاعب سواءً كانت متوسطة الاحتكاك، أو شديدة الإحتكاك والتى تحدث لجميع الأعمار وفى كل المستويات الخاصة بالأداء.



يتناول الكتاب بالتفصيل إصابات القدم ,الكتف، الكسور، آلام الكعب، الشوكة العظمية، الكاحل، وتراكيليس (العرقوب)، الرباط الصليبى، آلام النمو عند صغار الرياضيين.



يركز الكتاب على أهمية الرياضة وممارستها وكذلك عواقبها المتمثلة فى حدوث الإصابات المختلفة التى يجب أن تؤخذ بحرص شديد وبعين الاعتبار والتقدير على تقديم المشورة أو الخدمة الطبية فى مجال إصابات الملاعب.