عيش بشوقك لتامر حسنى رقم 1 على اليوتيوب

احتل كليب الفنان تامر حسنى الجديد "عيش بشوقك" المركز الأول من حيث نسب المشاهدة على موقع الفيديو الشهير يوتيوب حيث حقق الكليب ما يزيد عن 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة، فى خلال 4 أيام فقط، ليتربع على قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر.



أغنية «عيش بشوقك» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد والذي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة بالأسواق.



"عيش بشوقك" من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهانى محروس، إخراج هادي الباجوري.