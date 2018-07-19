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اقتصاد

التخطيط: تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لـ2018 تم بالتنسيق مع كل الجهات

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:01 م
وزارة التخطيط والمتابعة
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
اية الجارحى
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجراف يشير إلى الجهات المشاركة في إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، الذى عرضته د. هالة السعيد خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والذى انعقد تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

أشار الانفوجراف المنشور إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قادت عملية إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات الحكومية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت صفحة الوزارة ان عملية التحضير والإعداد للتقرير تمت من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2017، وفريق عمل إعداد التقرير والمكون من وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعى، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والكهرباء والطاقة المتجددة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شاركت وألقت الكلمة الافتتاحية في الفعاليات التي نظمتها مصر على هامش المنتدي السياسي رفيع المستوى والتي تضمنت الحدث الجانبي لمجموعة الـ77 والصين بعنوان "الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب"، بالاضافة إلى المشاركة في الحدث الجانبي عن المدن المستدامة بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر" ، كما شاركت كمتحدث في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوي بعنوان" التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة" والتى نظمتها مجموعة 77بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثمانية أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

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