السجن 5 سنوات لمتهمين بالتزوير والاستيلاء على أموال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات على متهمين بتزوير أوراق رسمية والإستيلاء على 850 ألف جنيه، نظير بيعهما قطعة أرض كائنة بمدينة العبور ليست ملكًا لهما.



وصدر الحكم برئاسة المستشار على موسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع ومحمد محجوب، وسكرتارية أحمد رمزى، تحت اجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية.



تعود احداث القضية 13372 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 4475 لسنة 2015 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من قسم أول العاشر في أول يناير عام 2015، بتلقيه بلاغًا من "محمود صلاح أمين عزب" يتهم فيه "ناصر م.ح.ع" ومقيم المجاورة 5 بدائرة القسم، و"جمال م.ف.ع" ومقيم بقرية أبو نجاح بمركز الزقازيق (هاربين)، بتزوير أوراق رسمية خاصة بمكتب توثيق منشية البكاري، والإستيلاء على مبلغ مالى 850 ألف جنيه ملكه نظير بيعهما قطعة أرض كائنة بمدينة العبور ليست ملكًا لهما.



وبعرض أوراق القضية على النيابة العامة، أحالتها الى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم غيابيًا على المتهمين.



